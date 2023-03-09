FBI局長國會作證　警告TikTok威脅國安

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）3月8日在國會聽證會上表示，關注中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）的安全問題，認為中國政府可以透過TikTok，控制數以百萬計流動設備的程式。



克里斯托弗·雷出席參議院情報委員會時稱，中國政府可以利用TikTok來控制數百萬計的流動設備，並能在台灣或其他議題上，透過推廣指定內容來分裂美國人，他尤其擔心中方會藉此平台發布不實內容。他強調，TikTok是個最終可由中國政府控制的工具，令他憂慮美國的國家安全。

美國近期加大對TikTok施壓，白宮早前要求聯邦機構停止在官方設備使用TikTok。眾議院外交事務委員會也通過法案，賦權總統拜登（Joe Biden）於全國禁止TikTok。12名參議員7日也提出類似法案，並獲得白宮支持。

對於歐美多國的疑慮，TikTok宣布推出「三葉草計劃」（Project Clover），稱交由獨立保安公司監察數據流量，TikTok將難以從數據中辨識個人用戶，同時亦會加強保安措施，限制該公司員工取得歐洲用戶的數據，以及將數據傳送至歐洲以外的可能。

另外TikTok會在愛爾蘭及挪良設立數據儲存中心，並在美國推出類似的「德克薩斯計劃」（Project Texas）。