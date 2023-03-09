聯合國秘書長古特雷斯再訪烏克蘭　強調黑海糧食倡議需繼續延期

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）星期三（3月8日）訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），在與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤後共同舉行的記者會上，他強調黑海糧食倡議本月繼續延期的重要性。



古特雷斯首先表達了對戰爭受害者的團結和支持。他說，聯合國的立場始終是明確的，「我們的最終目標也是清楚的」，那就是要實現基於《聯合國憲章》、國際法以及聯大緊急特別會議決議的公正和平。

古特雷斯說，在達成這一目標之前，聯合國仍在努力減緩衝突造成的後果。這場戰爭不僅給烏克蘭人民帶來巨大的苦難，還在全球範圍內產生深遠的影響。為此，聯合國一直堅守在當地，向烏克蘭數百萬人提供急需的人道主義援助。

古特雷斯指出，去年（2022年）7月在伊斯坦堡（Istanbul）達成的黑海糧食倡議讓2300萬噸糧食產品得以從烏克蘭港口運出。這一倡議有助於降低全球糧食成本，並為許多人提供了關鍵的救濟。在過去一年裏，聯合國糧農組織的食品價格指數下降了近20%。

古特雷斯強調，烏克蘭與俄羅斯糧食和化肥產品的出口對於全球糧食安全和食品價格至關重要，因此黑海糧食倡議在3月18日需要獲得延期，並且應當在遵循倡議目標的前提下，為最大限度地利用黑海的出口基礎設施創造條件。

古特雷斯說，扎波羅熱核電站周邊的安全和安保同樣重要，聯合國隨時準備做出斡旋努力，尋求這一地區的全面非軍事化，確保核電站能夠恢覆正常運作。與此同時，聯合國還將繼續盡可能在各個方面支持解決人道主義問題，例如有意義地擴大戰俘交換。最近有令人震驚的畫面顯示，一名烏克蘭士兵明顯被即決處決，這再次提醒我們，必須嚴格遵守戰爭法。

據聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）和聯合國發言人哈克（Farhan Haq）公布的訊息，這是古特雷斯一年內第3次訪問烏克蘭。古特雷斯7日抵達波蘭，8日前往基輔與澤連斯基進行會晤，預計9日將回到紐約聯合國總部。下週，有聯合國高級官員將在日內瓦與俄羅斯方面討論黑海糧食倡議等問題。

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