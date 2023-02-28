聯合國人權理事會會議開幕　秦剛：人權非干涉別國內政藉口

聯合國人權理事會第52屆會議2月27日開幕，中國外交部長秦剛發表致辭，強調人權不能成為干涉別國內政的藉口；而聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則形容，俄羅斯入侵烏克蘭觸發了當今規模最大的侵犯人權行為。



秦剛當日在北京以視像方式出席會議。他致辭時表示，各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重，又指單邊強制措施違反國際法，侵害當事國人民基本人權，必須立即無條件取消。他同時強調，任何國家都沒有資格當人權「判官」，人權不能成為干涉別國內政、遏制別國發展的藉口。

秦剛又批評，一些別有用心的勢力不斷炒作中國的新疆、西藏事務，企圖借此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展，中方對此堅決反對。他說，香港國安法實施以來，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段。中方將堅定不移、全面準確貫徹一國兩制方針，堅決維護國家主權、安全和發展利益，保持香港繁榮穩定。

而古特雷斯就在開幕式上表示，俄羅斯入侵烏克蘭的行動造成了大量的死亡、破壞和流離失所，而且令許多人飽受戰火蹂躪及摧殘，形容這是當今規模最大的侵犯人權行為。他又指，在75年前通過的《世界人權宣言》正遭受攻擊，而世界各地對人權的漠視是一個警號。