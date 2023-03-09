阿富汗省長被炸死　塔利班再上台後遇刺最高級官員

阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）塔利班省長穆扎米勒（Mohammad Dawood Muzammil）星期四（3月9日）在辦公室遭自殺式襲擊身亡。



法媒報道，當地警方發言人說，穆扎米勒的辦公室二樓發生爆炸，造成連同他在內的兩人喪生。當局尚不清楚自殺式襲擊者如何進入了他的辦公室。

穆扎米勒遇刺前一天，剛剛會見了從喀布爾來訪的兩位副總理和其他高級官員，以審查阿富汗北部的一個大型灌溉項目。

穆扎米勒是自塔利班於2021年重新掌權以來，被殺害的最高級別人物之一，生前以打擊ISIS聖戰分子聞名。2022年以來，ISIS已成為阿富汗塔利班政府面臨的最大安全挑戰，對阿富汗平民以及外國人和外國利益方進行襲擊。

今年1月，伊斯蘭國聖戰分子在喀布爾外交部大樓外進行自殺式炸彈襲擊，造成10人死亡。

（編按：塔利班從2021年5月1日開始對阿富汗政府及其盟國的部隊持續進攻，這與美軍撤出阿富汗是同步。至8月15日，塔利班控制阿富汗全國421個縣中的283個、34個省會中的33個，包括首都喀布爾。塔利班1996年至2001年第一次統治阿富汗。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

