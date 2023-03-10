美媒：Elon Musk擬德州建烏托邦城市Snailbrook

美媒3月9日引述消息稱，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）太空探索技術公司（SpaceX）創辦人兼Twitter行政總裁（CEO）馬斯克（Elon Musk）計劃在德克薩斯州（Texas）首府奧斯汀（Austin）附近建造自己的烏托邦（Utopia）城市。



《華爾街日報》引述地契、其他土地記錄及熟悉這個項目的消息人士報道，在與地主和地產經紀會面時，馬斯克及其職員把建立自己城市的想法描述為創建一個位於科羅拉多河（Colorado River）沿岸的德州烏托邦（Texas Utopia），他公司的員工可以在那裏生活和工作。

報道指，馬斯克想將這個計劃中的城市命名為「Snailbrook」，與名下企業「The Boring Company」和SpaceX的在建企業毗鄰。

這間傳媒引述Facebook照片和知情人士稱，這座的城市所在地已建成模塊化房屋（Modular Homes）、水池、室外運動場和體育館。

根據德州法律，馬斯克申請城市註冊前，城市必須至少有201名居民。報道指，地方政府稱發言人稱尚未收到任何申請。