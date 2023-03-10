習近平連任國家主席　外媒：新政府專注經濟及與美角力

第十四屆全國人大會第三次全體會議3月10日舉行，中國國家主席習近平順利連任國家主席、中央軍委主席。多家西方傳媒報道此事時，都形容是「前無先例的第三個任期」，又指新政府面對不少挑戰，料未來會專注於經濟及與美國的角力。



習近平以全票當選的姿態連任國家主席、中央軍委主席，展開第3個五年任期，《華爾街日報》、路透社、《衛報》等都以「前無先例」（unprecedented）、「打破先例」（precedent-breaking）或「歷史性」（Historic）來形容，也有《紐約時報》指習近平是中國幾十年來最強勢的領導人，在獲得第3個任期的議題上從沒有面對嚴重質疑。

習近平進行憲法宣誓。（香港01直播截圖）

外媒也聚焦於習近平新政府未來面對的難關，路透社指中國在國內和全球正面臨愈來愈多的挑戰，例如在國內，中國在疫情後面對消費者和企業信心疲弱、全球對中國出口產品減弱等問題。

美媒：或增加出訪

在國外，中美競爭繼續成為焦點，《紐約時報》指中國新政府未來的關注點就是經濟及與美國的角力，例如習近平在發言時一邊敦促官員沉着冷靜、保持定力，同時也稱要「敢於鬥爭」。

《華爾街日報》則引述熟悉中國外交政策的人士認為，習近平今年可能會增加出國訪問，部份原因是在受地緣政治緊張局勢和疫情阻礙影響過後，修復與其他國家的關係。