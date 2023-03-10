SVB︱美國Silicon Valley Bank突虧本賣資產　股價暴跌波及銀行業

美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial），日前宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。SVB Financial股價更是在隔夜開市後，一路暴跌60％。



SVB Financial的突如其來壞消息，讓市場投資者突然驚覺，原來一向被人們認為在很大程度上不會受到經濟衰退擔憂，而且能從利率上升獲益的銀行業，原來也不是金剛不壞之「股」。

SVB Financial股價在隔夜收盤時下瀉60.41％，閉市報106.04美元。該股隔夜還在交易時間一度下跌約63％，觸及自2016年8月以來的最低水平。在延長的盤後交易，股價繼續下滑23.14美元或21.82％，報82.90美元。

SVB Financial股票暴跌也波及整個銀行業。它突如其來的壞消息讓許多投資者對其他銀行股也謹慎起來。許多投資者也開始更仔細關注銀行股的業績，尤其是他們的存款部分。這也導致追蹤銀行股的KBW納斯達克銀行指數（KBW Nasdaq Bank Index）隔夜就下挫7.7％。這是該指數自2020年6月11日下跌9％以來的另個最差表現。

存款的下降迫使SVB Financial必須即刻採取行動。在星期三（8日）美國股市收盤後，該集團就宣布已售出它所有可出售的210億美元投資項目。這些投資項目主要是由美國國債和有抵押貸的證券（Mortgage-backed Securities）組成。該集團還說，它將因此而在本財年第一季度背負18億美元的稅後虧損。

SVB Financial是總部位於矽谷的銀行。它的客戶主要是創業基金類的公司。這些公司許多都是在風險高的領域營運。SVB Financial的業務和股價在2021年曾表現特出，因為當時它是在低利率的大環境下，提供技術、生命科學和醫療保健領域的初創企業貸款。但這些初創企業都是處在消耗現金的階段。

隨着利率逐漸上升，SVB Financial用來做貸款的資金成本也跟着上升。該公司在星期三晚間發布的新聞稿就說，導致公司採取目前的「激進」行動，是因為利率預料會持續走高，銀行的存款會繼續下降。

鑑於當前不明確的經濟環境，許多創業投資公司都不太願意為初創企業提供資金。截至2月28日為止，SVB Financial客戶存款總額計有3260億美元，已經比去年底的3410億美元少。

SVB Financial首席財務官貝克（Daniel Beck）說：「我們在過去12到24個月中了解到，在利率快速增長的環境中，客戶存款的變動與我們預想的不同。」

SVB Financial計劃將這次投資組合出售所得再投資於短期債務，以充分利用利率上升帶來的商機。不僅如此，SVB Financial還會另外籌集22億5000萬美元，包括來自私募股權公司General Atlantic的5億美元，以及向投資者出售總值12億5000萬美元的可轉換優先股和普通股。

本文獲《聯合早報》授權轉載

