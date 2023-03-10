王毅指沙伊北京對話是和平的勝利　伊拉克表歡迎：揭開新一頁

伊朗與沙特阿拉伯代表在北京談判取得突破，3月10日公布同意恢復外交關係及互相重開大使館，中國、沙特、伊朗三國就此發表聯合聲明。中共中央政治局委員王毅形容是對話的勝利、和平的勝利。



中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅3月10日主持沙特和伊朗北京對話閉幕式，據中國外交部指，他之後表示沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係，形容這是對話的勝利、和平的勝利，「為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。」

外交部指，王毅之後談到三點，包括第一是這個世界並不是只有烏克蘭問題，還有很多事關和平、涉及民生的問題，需要國際社會予以關注，需要當事方及時妥善處理。

第二是無論問題多複雜，挑戰多尖銳，只要本着相互尊重的精神進行平等對話，就一定能夠找到彼此都能接受的解決辦法。

第三是中東屬中東人民的中東，中東地區的命運應該掌握在中東各國人民手中，他指相信中東各國將進一步弘揚獨立自主精神，加強團結協作，攜手建設更加和平、穩定、繁榮的中東。

王毅強調，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，中國國家主席習近平主席從一開始就予以明確支持，對話也成為有力踐行「全球安全倡議」的一次成功實踐。他指作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責，又指中方將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設作用，展現大國擔當。

伊拉克：新一頁

中東國家伊拉克10日對沙特伊朗的新消息表示歡迎，據國營傳媒指，伊拉克歡迎伊朗和沙特「揭開新的一頁」。