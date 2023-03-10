伊朗沙特阿拉伯於北京談判　同意恢復外交關係兼互設大使館

伊朗及沙特阿拉伯的國營傳媒3月10日分別報道，伊朗與沙特阿拉伯的代表在北京談判後，兩方同意恢復外交關係，並互相重開大使館。兩方在北京發表聯合聲明。



沙特通訊社（Saudi Press Agency）公布兩國的聯合聲明，根據內容，伊朗國家最高安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）與沙特國務大臣Musaad bin Mohammed Al-Aiban在深入討論後作出決定。

聲明內容也談到兩國同意尊重國家主權，互不干涉內政。聲明又指兩國政府同意啟動2001年簽署的安全合作協議。

伊朗傳媒Nour News在Twitter發布影片，又指中共中央外事工作辦公室主任王毅有份簽署聯合聲明。

▼伊朗媒體發布的影片▼

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗和沙特阿拉伯同意在2個月內恢復外交關係及重新開放大使館。

美國全國廣播公司（NBC）形容，伊朗與沙特在中國達成協議，是對北京在全球舞台上與美國競爭作為斡旋者的一個激勵。

伊朗與沙特阿拉伯長期以來屬地區內的競爭對手，關係緊張，2016年，沙特阿拉伯處決一位著名的什葉派神職人員，引發伊朗方面的示威活動，在示威者闖入沙特阿拉伯駐伊朗使館後，兩國斷絕了外交關係。