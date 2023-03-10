伊朗沙特和好有先兆？　萊希2月訪北京　同月傳沙特釋積極訊號

伊朗與沙特阿拉伯代表在北京談判取得突破，3月10日公布同意恢復外交關係及互相重開大使館，中、沙、伊三國就此發表聯合聲明，令北京作為斡旋者的角色備受關注。若回看近月的外交事件，這次談判成功也可能有先兆，包括中國近來頻與中東國家互動，伊朗總統萊希2月訪問北京，同月外媒也傳出沙特對伊朗改變態度的消息。



北京這次成功促成伊朗與沙特阿拉伯復交，引起不少外媒關注，美國全國廣播公司（NBC）便形容，伊朗與沙特在中國達成協議，是對北京在全球舞台上與美國競爭作為斡旋者的一個激勵。

▼伊朗媒體發布簽署儀式的影片▼

中國、伊朗與沙特阿拉伯突然公布達成協議帶來驚喜，但可能也有先兆，包括中國近月與中東國家頻頻有互動，中國國家主席習近平2022年12月國事訪問沙特阿拉伯，並在當地出席首屆中國—阿拉伯國家峰會，另一邊廂，還有伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）不久前在2023年2月中訪華，會見習近平與時任中國國務院總理李克強。

萊希與習近平會晤後，中伊發表的聯合聲明提到，伊方歡迎中方提出的實現中東安全穩定以及促進波斯灣地區國家對話的倡議，中方支持地區國家加強團結協作，通過對話化解分歧，實現睦鄰友好。

2023年2月14日，伊朗總統萊希（左）在中國北京舉行的歡迎儀式上準備與中國國家主席習近平（右）握手。（Reuters）

俄媒《消息報》2月底同時傳出消息指，沙特決定改變對伊朗態度，包括呼籲重啟核協議談判，沙特認為「否則可能威脅地區穩定」。

報道並引述沙特外長早前的一番講話指，沙特有需要回到核協議的談判中，應該參加今後的任何討論，沙特外長又強調核武器擴散對中東地區沒有好處，但只要不違反這原則，伊朗可以繼續發展核技術。

中方近月也一再重申支持中東國家協商，包括中國外交部長秦剛3月7日稱，中國支持中東國家戰略自主，反對外部勢力干涉中東國家內政，又主張中國將繼續主持公道，支持中東國家通過對話協商推動熱點問題政治解決。