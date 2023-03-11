英格蘭名宿連尼加批評政府難民政策　遭BBC暫停職務

英格蘭球壇名宿連尼加（Gary Lineker）日前批評英國政府的難民政策，英國廣播公司（BBC）3月10日宣布暫停他主持節目，而他的拍檔、阿仙奴名將伊恩胡禮（Ian Wright）及紐卡素的舒利亞（Alan Shearer）同日決定不參與BBC的節目，以表達對連尼加的支持。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，BBC的聲明表示正與連尼加和他的團隊商討過後，決定他暫時不會主持王牌足球節目《今日賽事》（Match of the Day，MOTD），直到雙方在連尼加使用社交媒體一事上達成協議及有明確立場為止。

這次事件源於英國政府日前提出立法，容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡人士，並在數週內遣返母國或第三國。連尼加在Twitter留言，批評有關政策殘忍，手段與1930年代的德國相似。

執政保守黨多名政治人物抨擊連尼加的言論，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）稱對方的言論冒犯。BBC認為連尼加在網上的言論違反公司守則，指不是要求對方不應發表己見，但應在政治爭議等問題上避免站在任何一方。

不過現年62歲、主持MOTD超過二十年的連尼加表明不會收回有關言論，亦不擔心被BBC封殺。報道提到，連尼加本身是以自由身形式為BBC體育台（BBC Sport）工作，並非BBC的長期員工，亦不是負責新聞或政治題材，因此他理應無需遵守該台員工的無私規定。