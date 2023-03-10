英國2025前實施電子旅行授權　免簽證旅客亦須申請

英國預定在2025年前實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，都須事前申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA），歐盟和美國的旅客也須遵從。而英國國民及已獲准在英生活人士，將不受新規定影響。



英國政府網站3月9日公布細節，根據規劃，屆時包括歐盟、美國、加拿大、日本、澳洲、新西蘭和其他免簽證國家的國民，進入英國前都需要申請ETA並支付費用，而新措施預定2024年底全面推出。

英國和愛爾蘭公民、具有英國定居身份人士，以及獲准在英國生活、工作或就讀者，將不受該計劃約束。

暫時未知ETA的大概收費，但估計會與其他國家類似。目前，美國旅行授權電子系統（ Electronic System for Travel Authorization，ESTA）的費用為 21 美元。英政府預計，每年將處理 3000 萬份 ETA 申請。

英政府表示，ETA 計劃將加強邊境安全，可與美國、加拿大等國家使用中的同類計劃相媲美。 英國此前曾表示，根據現行政策，無法完全掌握進出該國人數的準確數據。

據了解，英國還在制定一項計劃，期望最終能要求所有旅客在入境前提交指紋生物識別信息，預定旅客將透過智能手機提交。

另外，歐盟 2024年也將向免簽證國家的旅客，推出簡稱ETIAS的數字旅行授權計劃。