英法領袖會晤　同意合作在印太地區部署航母

英國和法國就共同訓練烏克蘭陸戰隊達成共識，並同意協調合作在印度太平洋部署航空母艦，以促進區域安全穩定。



路透社報道，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）星期五（3月10日）在巴黎與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行首腦峰會後宣布，雙方同意在印太地區部署航母，並將致力增進兩國武裝部隊的互操作性、協同作戰能力，盡可能善用英法聯合遠征軍（Combined Joint Expeditionary Force）的潛力，並共同探索研發防空、空戰與長程打擊等武器系統。

辛偉誠強調，英法兩國將持續共同維護自由、民主、法治。

同日，法英國防和安全高級官員在巴黎舉行會議，並提出了進一步推進兩國軍事關係的新舉措。

英國國防部長華禮仕（Ben Wallace）和國防參謀長海軍上將拉達金（Tony Radakin）與法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）舉行對話，重點討論了烏克蘭和未來十年進一步整合雙方武裝部隊的雄心。

華禮仕和勒科爾尼闡明，英法兩國將如何繼續為烏克蘭提供堅定支持，並與北約協同合作，確保俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）非法入侵烏克蘭的行動以失敗告終。

英國和法國還承諾，盡其所能加強烏克蘭在戰場上的能力，使烏克蘭能夠保衛人民和關鍵基礎設施免受俄羅斯的侵略。英法合作項目包括增加為烏克蘭提供的軍備，尤其是彈藥方面，以及支持在英國培訓包括海軍陸戰隊在內的烏克蘭人員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

