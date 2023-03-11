SVB矽谷銀行危機下一步會怎樣　散戶可靠兩招自保？

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB）稱因投資組合投資失利，公布20億美元集資計劃。此事拖累母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial）股價暴跌，3月10日被迫停牌。矽谷銀行倒閉震撼美國市場，一般投資者會否受影響？



散戶關事嗎？

銀行現時情況仍然非常不穩，後續發展有待觀察，但其他銀行股的投資者無須過度恐慌，因它主要為美國科技及新創行業等提供金融與融資服務。這在銀行業中的獨特的商業模式。

話雖如此，一般投資者難免緊張，尤其是近期科企不利消息頻傳，新創圈也是如此。英國《財經周刊》執行主編斯泰佩克（John Stepek）10日經彭博社發表文章。他認為整體而言美國銀行業應是安好，主要問題是銀行業最終會有多少實體遭到波及，以及美國聯儲局在事件來到什麼地步時會出手介入。

斯泰佩克稱，矽谷銀行倒閉不會對一般投資者的投資組合造成影響。他建議投資者維持組合，將資金用於自己了解的小額投資，並買入一些黃金，指長遠而言，不會有大問題出現。

圖為2023年3月10日設於美國加州的矽谷銀行（SVB）總部的標誌。（Reuters）

危機將解除？

據外電報道，矽谷銀行母企目標在13日前尋找買家，料出售部份或整體公司資產。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）傾向的做法是：有保險的存款以及其他資產售予一間穩健的銀行。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10日引述消息人士稱，矽谷銀行在融資失敗後，已聘請顧問探討賣盤事宜，但它存款流失速度太快，潛在買家或難以評估銀行真實價值。外界現時仍無從得知「白武士」何時出現。

圖為2023年3月10日美國三藩市一個矽谷銀行（SVB）的標誌出現在玻璃上。（Reuters）

重災區在哪？

矽谷銀行主要為科技及初創企業提供融資服務，亦是唯一一所願意就非流動性證券作抵押貸出款項的大型銀行。他倒閉影響的大致是特定初創企業。它們或因此無法取得資金。

財經新聞網站Motley Fool在10日引述報道稱，多間創投公司如Coatue Management、Union Square Ventures和Founder Collective也建議其所投資的公司從SVB轉走資金。