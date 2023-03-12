歐洲多國示威　法國民眾反退休改革32人被捕　捷克群眾抗議通脹升

歐洲多國出現示威，其中法國參議院3月11日通過退休制度改革法案，示威者繼續上街抗議法案，最少32人被捕。捷克示威者11日抗議通脹率飆升，又要求政府停止軍援烏克蘭。英國則有醫護人員發起罷工，要求改善薪酬。



法國政府提出改革退休制度的法案，內容包括將法定退休年齡由現時的62歲改為64歲。法國參議院11日以195票贊成、112票反對通過法案。眾議院和參議院議員組成的聯合委員會可能會在15日審視法案，若委員會就文本達共識，兩院可能於16日最終表決。

大批示威者11日繼續在法國多地上街抗議法案。巴黎警方表示，有示威者向安全部隊投擲物品、焚燒垃圾桶及打破窗戶，警方拘捕32人。

捷克示威：圖為2023年3月11日，捷克首都布拉格有反政府示威。（Reuters）

捷克示威

捷克首都布拉格（Prague）11日有示威者上街抗議政府的政策，他們不滿通脹率飆升，以及要求政府以捷克國民為先、停止向烏克蘭提供軍事支援。

烏克蘭戰爭導致能源價格飆升，這成為導致捷克通脹率急升的原因之一。在2月，捷克的年通脹率達16.7%。

英國示威

倫敦11日有示威者遊行至首相府，他們聲援罷工的醫護人員。這些醫護人員要求改善薪酬以及工作條件。英格蘭（England）近4萬名初級醫生會自13日起罷工3天。