俄烏戰爭｜烏軍學習操作豹2坦克 在西班牙完成為期4周培訓
撰文：蕭通
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數十名烏克蘭士兵3月13日在西班牙結束為期4周的培訓，當中包括操作豹2主戰坦克（Leopard 2A4），而西班牙預料會於今年春天將6輛坦克運往基輔。
西班牙軍方發表聲明，指共有40名坦克操作員，以及15名技術人員在該國東北部城市薩拉戈薩（Zaragoza）的軍事基地接受了培訓。負責培訓的孔特雷拉斯（Contreras）表示，受訓人員將帶著足夠的知識返回烏克蘭，為戰鬥做好充分準備。
隨著俄軍在烏克蘭東部步步進逼，基輔已獲幾個西方盟友承諾，將派遣現代戰場坦克協助抗俄。上月，西班牙表示計劃將6輛德國製造的豹2主戰坦克經維修後運往烏克蘭，且不排除最終增加至10輛。其他北約國家，包括德國、波蘭和葡萄牙，亦表示將向烏克蘭提供總共48輛豹2坦克。
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