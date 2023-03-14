攝理教主涉性侵｜教會二把手默認鄭明析有犯罪：要面對真相

Netflix推出有關韓國邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，其中包括香港人葉萱（Maple Yip）指控攝理教教主鄭明析（정명석）性侵犯。多家韓媒3月13日報道，教主親信鄭祖恩當天暗示鄭明析確實曾犯下罪行。



攝理教13日在YouTube上載影片，片中外號為「靈的見證人」的鄭祖恩在佈道會上稱，「雖然很害怕，但仍要面對真相」、「默許與沉默是會讓歷史之船沉沒的行為」，更直言「若過去犯下錯誤，現在正是清算的最好時機」。

韓媒指，影片是在12日於京畿道盆唐區某間教會錄製。雖然鄭祖恩在片中呼籲「不要把在社會上引起的風波推給老師」，但大多韓媒判斷，她此番發言實際等同於承認鄭明析曾經犯罪。

影片曝光後，有人在攝理教受害者群組上載鄭祖恩在佈道會後與其他成員聚會的錄音。其中鄭祖恩稱，鄭明析的案件正「按證據資料及法律程序進行」，更指會「在上天面前道出真相」。

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鄭祖恩表示，自己1998年入教時僅得17歲，仍對一切懵懂，在過去10多年只懂呼喊「靈性的愛」、阻止其他女性踏入鄭明析身邊方圓3米範圍。她說，「我認為無論會受到什麼試煉，我都應先悔改，把真相說出來」。

她續指，教會長老團在過去一年一直不讓她發言。韓媒稱，這顯示鄭祖恩未有得到教會長老同意，便發表上述言論。

韓國每日廣播網絡（MBN）報道，攝理教以長老團名義發聲明否認鄭祖恩佈道內容。有意見指，鄭祖恩發表上述言論，是為了在教會中奪權。

鄭祖恩本名金知善（音譯），就讀高中時加入攝理教，現時是教會第二號人物，更被稱為「聖靈」、「後夏娃」等，鄭明析亦將她視為接班人。她涉嫌協助鄭明析潛逃至中國等地。

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