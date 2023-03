不止方力申女友葉萱Maple受害　攝理教鄭明析拉女大生進浴室非禮

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭露韓國4名邪教教主的故事,首三集控攝理教教主鄭明析(정명석)為主題,名為《JMS,神的新娘》。藝人方力申的女友葉萱(Maple)在片中聲淚俱下指控鄭性侵犯她。除了香港,台灣也有攝理教的足跡,多名台大、政大女子被指是受害。



韓國SBS電視台《想知道真相》攝製隊為尋找攝理教教徒聚集地來到台灣。節目剪輯完成後,在2002年播出,是第228集。從影片畫面中可見,攝製隊一進入設施後,鏡頭就捕捉到鄭明析所寫的「지상천국(地上天國)」匾額。當時台灣的攝理教徒知道面臨採訪時,態度十分惡劣。但有幾位願受訪的教徒堅信鄭明析絕不會做出侵犯他人身體之事。

攝製隊也訪問檢察官,這才發現多受害人寫信檢舉。一名政大學生和家屬願意受訪。受害人稱當時知道鄭明析將來台後非常開心。她被人被叫去酒店,鄭明析說要對她做身體檢查,還藉詞「要洗乾淨」,將她帶進浴室上下其手。

+ 3

▼台灣中天新聞網報道,有網民找出他21年前訪問台灣大學影片畫面,有一群年輕人都跟在他身旁

鄭明析擁有大量女信徙。(以神之名畫面)

有周刊2001年報道鄭明析誘姦百名台大、政大女子,但因當年性侵犯仍屬告訴乃論(即必須由受害人提控,並經檢察官立案偵查後,法院才能審判的罪行)。最初沒受害人出面,導致調查一度難以進行。

鄭明析與攝理教的行徑在韓國、香港等地也引發爭議,受到國際通緝。他2007年在中國北京落網,被引渡回韓國後,因性侵罪名入獄10年,2018年2月出獄。

同場加映 :Netflix揭美國邪教極淫蕩 教主娶87個老婆與淫徒喪換妻未係最誇(點擊放大瀏覽)▼▼▼