教主鄭明析遭方力申女友葉萱Maple控性侵　自稱攝理教徒家人爆料

講述韓國邪教醜聞的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月3日開始播映，首3集內容包括基督教福音宣教會（又稱攝理教）。教主鄭明析（정명석）被指涉及性侵不同國家或地區的教徒，受害人包括藝人方力申女友、港人葉萱（Maple Yip）。有YouTuber在節目中訪問家人是信徒的人，大爆箇中內幕。



名為「異色檔案」的YouTuber頻道邀請了一位民眾，他稱兄長信奉攝理教13年。他描述哥哥經歷外，也談及兩人當年到了韓國「聖地」的情況。

「異色檔案」頻道以《超擔心！我家人加入了新興宗教13年》為題，邀請一名民眾現身說法，他自稱哥哥因面臨重考感到迷惘，此時遇到傳教人士搭訕。哥哥之後將所有時間奉獻到宗教，甚至成為執業醫生後還想為此放棄工作。

這位民眾的哥哥拉被拉去一起攝理教聽「三十堂課」，認為在宗教裏把人當神是一件相當奇怪的事。他曾為此與哥哥大吵一場。

這名自稱是教徒家人的民眾談及當年和哥哥一起到韓國攝理教的會址，他稱教派「有一個類似聖地的地方。他們進行觀光，參觀一些景點、建築物與裝置藝術等。

他說聖地有很多10條像是爬山步道的路徑，他們走其中一條，來回差不多花了4、5個小時。他說他們來韓時所住靈修會佔地甚廣，佔了一整座山，由此可見攝理教財力雄厚。

他說，教主所住的地方是「聖地」中間，是一幢日式平房，窗戶沒任何遮掩。他稱，鄭明析據說一天只需睡2小時，其餘時間都在做運動以及看聖經——教徒認為他很有神力。

這名教徒的家人說，鄭明析口齒伶俐、「說話很戲劇化」，連聽不懂韓語的他都可感受到他好像在說些什麼，讓他相當驚訝。

他稱，在聚會聽完教主講話後有奉獻金錢的環節，之後會播放音樂，讓女生像模特兒「行catwalk」，但對象只是教主鄭明析，因為她們都是向着他走台步。

攝理教鼓勵教徒運動，但也有「擺明做騷」的情況，例如鄭明析進了一球的話，教徒會全場拍手歡迎大讚鄭明析：「鄭老師真的大厲害了！」

Netflix推出以韓國邪教為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》介紹4名邪教教主，首三集主講基督教福音宣教會（又稱攝理教）教主鄭明析（정명석）。香港藝人方力申女友葉萱Maple勇敢挺身指控鄭明析性侵犯，其後愈多媒體報道他曾涉嫌性侵多地、包括台灣的女教徒。（Netflix紀錄片截圖）

攝理教是什麼？

攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1945年生於韓國，1978年開始到首爾傳教，教會不走保守路線，舉辦歌舞活動、巡遊等吸引年輕人，也在多間大學招收信徒。鄭明析並在家鄉忠清南道「月明洞」設大本營，與多名「情婦」居住在此。

澳洲廣播公司（ABC）2017年報道，攝理教聲稱在韓國有逾10萬名信徒，300個分支教會，全球多地也有分部，包括美加、英國、澳洲、南非、德國、日本、台灣等，宣稱在海外有逾1萬信徒。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》則指，攝理教有200至250個分支教會。

鄭明析揚言讀過聖經2000次，自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），不斷宣傳「我是神」，他被指控以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，遭洗腦的受侵犯者還以為得到「上帝的愛」。

大家都說他不是這種人……當時我根本不意識到自己受害 《以神之名》其中一位受訪者

更令人震驚的是，部份女信徒還會為教主「供應」其他年輕女生，甚至故意尋找他偏愛的逾170厘米高個子女性。

▼《以神之名：信仰的背叛》預告片▼

在香港遭拘捕

1999年，有女教徒離開教會後遭綁架毆打，幸她成功逃脫，令教主涉嫌性侵女教徒的事件引起輿論關注，鄭明析迅速逃離韓國，一度逃到香港、台灣、日本等地，2003年在香港因逾期居港遭入境處拘捕，之後又棄保潛逃。這些事情都沒有令鄭明析「金盆洗手」，教會繼續運作。

由於教會分部遍布全球多地，爆出性侵爭議的地方也不止於韓國，例如台灣警方2001年接獲女子舉報稱遭鄭明析性侵害，2006年也有3名日本女信徒召開記者會，指控鄭明析有性侵行為。

《以神之名：信仰的背叛》3月3日於Netflix上架，講述多個極具爭議的韓國宗教。（Netflix）

入獄10年

鄭明析2007年在中國大陸落網，2008年遣返韓國審訊，2009年2月因性侵罪判監10年，至2018年釋放，但之後傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

2022年初，兩名女子在韓國召開記者會指控鄭明析，其中一人便是香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip），另一人是來自澳洲的女子。她們均已報警，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。

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