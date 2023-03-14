日本《鐵人料理》鐵廚陳建一逝世　享壽67歲

日本烹飪競賽節目《鐵人料理》（又稱《料理的鐵人》，日語：料理の鉄人）的中華料理名廚陳建一3月11日死於肺炎，享壽67歲。他所屬的餐飲集團14日在網站發表訃聞。



他90年代常在《料理的鐵人》亮相並與其他名廚「比賽」，在日本是家傳戶曉的公眾人物。

集團在訃聞中寫道，陳建一11日因為間質性肺炎在東京都內的醫院病逝。按照他的遺願，葬禮只有至親參加，結束後才發布訃聞。

公司為他舉辦的社葬（即公司葬，公司為逝者舉辦的葬禮）或是告別式時間與日期尚未確定。

四川飯店網站發布的訃聞。

他參加鐵人料理比賽合計92次，總成績為67次勝、22次敗、3次平手，而且曾有19連勝之佳績，是節目史上最長的連勝紀錄。

在日本富士電視台1993年至1999年播出這節目期間，各料理「鐵人」多次換人，惟陳建一是從第一集開播「出戰」至最後一集的。他是唯一一直持續參與錄影的「鐵廚」。

陳建一（右）繼承父親陳健民（左）創辦的四川飯店集團，之後開始在《鐵人料理》亮相。（四川飯店網站）

陳建一本名是東建一，1956年在日本東京出生。他畢業加入其父經營、位於赤坂的赤坂「四川飯店」受訓。他在1990年子承父業，1993年在《料理鐵人》擔任「中華的鐵人」，其烹飪技巧往往令評判與觀眾讚嘆不已。

他最廣為人所熟悉的，就是就是將四川麻婆豆腐改成日本人可接受的模樣。他將菜色辣度減低、調整醬料配方，研發出「日式麻婆豆腐」，讓它在日本成為家喻戶曉的四川菜。日本放送協會（NHK）稱他可說是讓麻婆豆腐紅遍日本第一人。

陳建一生前致力在日本推廣四川菜，除了擔任四川飯店集團會長，也是日本中國料理協會會長。他也出版過多本食譜。