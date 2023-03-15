普京稱俄烏戰爭勝敗攸關俄羅斯國家存續

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）3月14日在談及俄烏戰爭是稱，重申烏克蘭攸關俄羅斯國家存亡。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年3月14日訪問一間位布里亞特共和國（Buryatia）烏蘭烏德（Ulan-Ude）的航空工廠，並向廠內人員發表講話。布里亞特共和國位於莫斯科以東4,400公里。（Reuters）

烏軍稱俄軍持續進逼烏東之際，普京視察一家航空工廠並對工人發表談話。俄衛網14日引述他稱，對西方對手而言，這是關於改善地緣政治狀態；而對於俄羅斯來說，這是一場為人民以及為俄羅斯國家地位的保全而進行的戰鬥。

因此對我們來說，這不是地緣政治任務，而是（關乎）俄羅斯國家的存續任務，為國家和我們的子孫後代的未來發展創造條件。 普京

普京稱，必須表現出社會的團結和全身心地投入，對手會看到這一點，而特別軍事行動將會取得勝利。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年3月14日訪問一間位布里亞特共和國（Buryatia）烏蘭烏德（Ulan-Ude）的航空工廠，並向廠內人員發表講話。（Reuters）

俄衛網15日引述他說，蘇聯解體後，兩極世界體系開始出現裂痕，似乎，與西方對抗的基礎已經消失，但事實並非如此。

普京在烏蘭烏德的遠東發展計劃執行會議上稱，「蘇聯解體後，這個兩極世界體系也開始出現裂痕。我們和我都覺得，蘇聯解體了，不管可惜不可惜，但「這些前蘇聯和新俄羅斯與西方世界對抗的基礎已經消失，用於對抗的意識形態基礎不存在了。」

他補充稱，「似乎現在一切都會好起來，會永遠好下去。事實並非如此。事實證明，正如我之前所說，對我們的合作夥伴而言，地緣政治利益比和前蘇聯的意識形態矛盾重要得多。」