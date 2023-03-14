英國調查TikTok潛在風險　不排除全面封殺

英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）3月14日表示，他已指示國家數碼安全中心（NCSC）調查中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）對英國所構成的潛在威脅，且不排除將全國禁止使用該程式。



董勤達當日接受天空新聞（Sky News）訪問時稱，研究TikTok的風險不只保護政府，亦保護記者等不同人士，並指現時有很多年輕人都會從TikTok獲取新聞資訊，因此當局需要知道其背後擁有者是誰。

另外，他亦向泰晤士電台（Times Radio）表示，需要確保手機不會成為間諜工具，現階段不排除全面禁止使用TikTok，有待NCSC完成調查後才決定。

TikTok發言人則回應指，若遭封禁會感到失望，並形容相關決定是基於錯誤的恐懼及受地緣政治影響，強調會繼續與英國當局合作，釋除對方疑慮。

英國3月13日發表新一份外交和國防的綜合評估（Integrated Review）報告，形容中國是對世界秩序的「劃時代挑戰」。首相辛偉誠（Rishi Sunak）在美國出席AUKUS峰會，暗示可能跟隨美國、歐盟等的做法，禁止政府流動裝置使用TikTok。

截至2月底，美國、加拿大、比利時及歐盟執委會均已禁止政府僱員在公用手提電話使用TikTok。