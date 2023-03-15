美國稱無人機遭俄羅斯攔截　退役中將：北約將數小時內加強存在

美國退役將領、前陸軍歐洲司令赫特林（Mark Hertling）3月14日就美國無人機黑海墜毀表示，北約（NATO）或加強其在黑海的存在。



赫特林接受美媒採訪時說：「這可能是俄羅斯飛行員犯下的大錯」。

美軍14日稱旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機同日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器並於黑海上空墜落。俄羅斯國防部則稱這部無人機由於自身飛行過猛墜入黑海，俄羅斯戰機沒有與其接觸，也沒有使用武器。

這是俄羅斯與烏克蘭2022年2月爆發全面衝突以來首次發生這類事件。

赫特林稱：「美國將對此予以譴責並發出外交照會（Démarche）。你以後不會（再）見到任何無人機單獨飛行，你可能會看到，美國和北約戰機在幾小時內將加強它們在黑海地區的存在。」

他接受《新聞周刊》採訪時還表示，自己之前與美國駐歐洲空軍（U.S. Air Forces in Europe，USAFE）官員會晤時「美國駐歐洲空軍一名將軍告訴我，他（心中）其中一個『未有列明的憂慮』是俄羅斯的攔截」問題。

赫特林引述將軍說：「因為他們（俄軍）飛行時非常沒有紀律。『總有一天會有意外發生，因為他們並不是好的飛行員』。作為北約空中警戒行動的一部份，保持不間斷的飛行器警戒是有其原因的。」