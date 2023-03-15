SVB矽谷銀行｜媒體：美國調查SVB首席風險官出缺多月
撰文：張顥庭
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美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，事件持續發酵。多家美媒14日報道，美國司法部及證券交易委員會（SEC，又稱美國證監）已就SVB倒閉事件展開調查。
美媒14日引述知情人士稱調查現處初步階段，目前未知聯邦檢察官調查重點。迄今沒人被指控有任何不當行為。
美國司法部發言人拒絕置評。
報道引述2名知情人士稱，美聯儲針對SVB破產調查，涉及SVB在2022年大多時間均不設首席風險官（CRO）的問題。
SVB在2023年發聲明表示，首席風險官Laura Izureta於2022年4月停職，同年10月離開公司。其職務同年12月交由奧爾森（Kim Olson）接手，但她在紐約工作，遠離SVB大部份高層。
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矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
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