SVB矽谷銀行｜媒體：美國調查SVB首席風險官出缺多月

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，事件持續發酵。多家美媒14日報道，美國司法部及證券交易委員會（SEC，又稱美國證監）已就SVB倒閉事件展開調查。



美媒14日引述知情人士稱調查現處初步階段，目前未知聯邦檢察官調查重點。迄今沒人被指控有任何不當行為。

美國司法部發言人拒絕置評。

報道引述2名知情人士稱，美聯儲針對SVB破產調查，涉及SVB在2022年大多時間均不設首席風險官（CRO）的問題。

SVB在2023年發聲明表示，首席風險官Laura Izureta於2022年4月停職，同年10月離開公司。其職務同年12月交由奧爾森（Kim Olson）接手，但她在紐約工作，遠離SVB大部份高層。