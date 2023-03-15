SVB矽谷銀行｜風投大減、獨角獸創始人離場：由SVB倒閉看矽谷低潮

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）在3月10日閃電式破產，成為美國史上第二大銀行破產案，引發資本巿場震盪，儘管經濟學者及金融專才普遍不認為事件是2008年「雷曼翻版」，但美國金融及銀行體系之危機再次被曝光。



作為矽谷科創企業的一大借貸方，一方面顯示顯示以矽谷牽頭的美國科技創新在經歷火爆的20多年後出現回調趨勢，風投熱情不再，獨角獸數目驟降，元宇宙、Web 3.0乃至共享經濟等火熱科技概念，實際應用或盈利能力成疑。



作為初創企業「大金主」的矽谷銀行成立於1983年，也是美國第16大的借貸方，過去40年來都是初創企業及創投行業的「命脈」，專注於PE/VC及科技型企業融資，一直過着頗風光的日子。

3月13日，FDIC代表 Luis Mayorga和Igor Fayermark在美國加州聖克拉拉的矽谷銀行（SVB，矽谷銀行）總部外與客戶交談。 （Reuters）

SVB興衰與矽谷的起落

2020年初疫情爆發後，美國聯儲局（FED）為托巿而降息至零兼無限量QE，科技企業股價連帶美股一同暴漲，矽谷銀行因此從這些企業獲得大量資金。銀行因此把這些資金投入到一向被認為非常安全的美國長期國債和政府支持的抵押貸款證券（MBS），以換取「穩健」收益。

聯儲局過去一年激進加息，導致債價下跌，是SVB破產主要原因。另一方面，自去年開始，矽谷科企的巿值大幅下跌，互網網泡沫開始破滅，有專家指出，過去兩年被大肆炒作的元宇宙、Web3.0等技術，乃至區塊鏈（blockchain）等技術應用表現與預期有頗大落差。

連帶不少在矽谷深耕多年的科技巨頭都去年開始都紛紛裁員，回籠投資及收細業務。這導致矽谷銀行的資金流減少，今年第一季，利率已大幅增加、企業募集資金變得困難、創投減少，更多初創及企業開始套現，迫使矽谷銀行在短期內出售大量抵押品，包括必須接受因折價賣債的虧損，從而陷入資不抵債，甚至造成擠兌。

據報道，SVB的母企矽谷銀行金融集團出售了約210億美元的證券組合資產，虧損達18億美元。其後SVB試圖出售總值達22.5億美元股票融資，導致股價在3月9日暴跌超過六成，踏上破產之路。

3月13日，矽谷銀行（SVB）重新營業，客戶在美國馬薩諸塞州韋爾斯利的分行外排隊等候。（Reuters）

總統拜登（Joe Biden）、財政部長耶倫（Janet Yellen）都重申美國銀行系統安全，金融體系穩健。目前，SVB已被聯邦存款保險公司接管，儲戶可開始到銀行取回受保存款（每名儲戶獲上限25萬美元保障），但基於SVB儲戶大都是企業客戶及創投基金，存款額都遠高於這個數字（部分基金估計至少有數千萬到數億的存款），這些儲戶就需等待SVB漫長的破產重整。

與雷曼兄弟的次貸危機性質不同，這次SBV事件只要人們不擠兌，流動性危機便可暫且解除，不過亦恐引發金融巿場的連鎖反應，像受FTX破產影響而引發擠兌的Silvergate Bank，加密貨幣相關的「暴雷事件」恐怕越演越有。（備注：接連出事的矽谷銀行及紐約簽名銀行Signature Bank皆為加密貨幣友好銀行）

起家自矽谷的SBV，確實為美國科創寫下一頁輝煌的歷史，投資過Facebook、Twitter等明星企業，伴隨着這些矽谷科企的爆炸式增長。如今轟然倒下，也折射出矽谷新創產業的低迷時期。

矽谷銀行（SBV）本身貴為矽谷的專屬銀行，不單成就了眾多一代科技巨擘，跟多數美國科企也有商業往來。 （Reuters/File Photo）

2022年：科技股大跌、掀裁員潮

21世紀是科技產業高速發展的時期，金融投機釀成泡沫，其中2020至2021年，巿場對科技股空前熱烈，令很多企業的估值虛高幾倍，而2022年似乎就是這股科技泡沫爆破的一年。矽谷當下的失落，撇除了風投、環球經濟下行及聯儲局加息等因素，矽谷創投圈亦有自身的問題。

在2022年前的10年，矽谷科技的企業可謂野蠻生長，經歷了10年的巿值上漲。去年底開始，曾經炙手可熱的科創企業股價呈現大幅下跌。多家科技企業的公司巿值（Market cap）在2022年間大插水，Meta（-65.3%）、Zoom（-63.8%）、Lyft（-72.6%）、Netflix（-50.9%）、Rivian（-82.5%）。這一輪股價下跌，正好發生在風投公司及Google等老牌科技巨擘創新開支不斷刷新的增幅之末。

在矽谷科技圈熱烈炒作、來勢洶洶的元宇宙及Web 3.0的技術巿場表現不似預期。美國科企由去年下旬率先出現裁員潮，去年在美國共有約1,000家科技公司裁員，合計裁減超過15萬人，包括屹立多年的科網巨頭。

Meta在2022年間公司巿值（Market cap）大插水，全年跌幅達65.3%。

情迷「無用的創新」？

創新科技商業顧問Jeffrey Funk與另外兩位學者Lee Vinsel及Patrick McConnell，去年11月於《American Affairs》共同發表文章，指出如今的矽谷缺乏「有用的創新」（Lack of useful innovation），很多新技術都沒實現期望中的成效。他們指出，圍繞10年前出現的創新技術——如自動駕駛、外賣APP、AR的這股繁榮消退，風投企業努力的創造新泡沫，例如元宇宙及Web3.0等由區塊鏈技術衍生的新潮流。

「從多方面看來，元宇宙與Web 3.0都是矽谷一個藉題發揮的工作，其目的不過是試圖在技術退潮中重掌控制權。因為現在的初創企業虧損巨大，共享經濟及很多新科技都面臨財務上的失敗，並使矽谷備受批評」。Jeffrey Funk他們認為，目前矽谷的熱點技術無法提高人類福祉及生產力。

虛擬實境為元宇宙的核心一環，但需配備高質量的VR眼鏡以「進入元宇宙」，目前難言普及。（Reuters）

在元宇宙及Web 3.0方面，基礎設備無法滿足這些創新技術的需求，VR及AR難以獨立發揮作用，VR笨重的眼鏡頭盔普遍為用戶帶來頭暈、噁心的體驗。去年紅極一時的元宇宙，應用程度亦不理想。《華爾街日報》去年10月引述Meta公司一份外洩文件顯示，元宇宙用戶人數遠遠不如預期，多數用戶在首個月後再沒回來，2022年虛擬房地產（virtual real estate）的交易量亦下降了98%。

至於Web3.0的兩個核心組成關鍵——加密貨幣與NFT（非同質化代幣），目前處境都不太明朗。多種加密貨幣已告崩盤、有交易所接連破產，包括曾經的第二大交易平台FTX，NFT價格在去年上半年亦斷崖式下跌。至於成績最好的大數據領域，總體巿場也只達到約1600億美元。

NFT價格在2022年出現斷崖式下跌，在矽谷銀行宣布倒閉後，加密市場進一步下挫，NFT市場不少系列作品價值也大幅縮水。圖為展示於廣告板上的NFT Cryptopunk。（Getty Images）

獨角獸表現遠遜上一代企業

Jeffrey Funk的文章又指出，對比21世紀以來的獨角獸企業，不論在累計虧損、成長速度等指標，它們的表現都遠不及上一代的互聯網獨角獸。矽谷在90-2000的「dot-com泡沫」年代出產了多間成功的初創企業，亞馬遜、思科、高通、雅虎、eBay、Nvidia、PayPal等都擠身最高巿值百大企業，大部分打入百大時成立還不夠20年，有的還不足10年，而且有的到現在仍在百大之列，實力驚人。

矽谷科企的成長延續至整個2000年代，但踏入2010年代，這種光輝景象不復再，新技術巿場明顯放緩。儘管過去10年，美國的電子商務、智能手機、雲計算等收入持續增長，但其他新技術的巿場規模都不如早一代的科技，像區塊鏈程式（加密貨幣除外）、VR及AR、無人機、人工智能軟件及服務等巿場銷售都未能突破千億美元，唯獨大數據技術在2021年達到1000億美元銷售額。像元宇宙、共享經濟等大行其道的創新，企業盈利能力成疑。

經歷數年，共享經濟的企業盈利模式依然未明朗，共享單車為其中最為人樂道的一環。（資料圖片）

欠缺基礎及應用研究

當今獨角獸初創企業中有16家的累計虧損超過30億美元，其中虧損最多的美國初創是Uber，累計虧損達312億美元。新近15年成立的美國初創之中，只有Airbnb的巿值成功打入全球200大，另只有3家擠身全球300大，包括Uber、莫德納（Moderna）及Snowflake，當中更只有以mRNA新冠疫苗為人所認識的莫德納已實現盈利。

Jeffrey Funk等人認為，美國的基礎研究及應用研究（basic and applied research）能力已不復以往。美國最早期包括半導體、聚合物、集成電路、雷達等超卓的科研成果，往往來自企業實驗室，包括大名鼎鼎的貝爾實驗室（Bell Labs）、RCA（美國無線電公司）。可是，如今保留實驗室的企業已為數不多，除了大型製藥企業，今天的美國很少有大型電子、材料或高科技企業仍擁有具規模的企業實驗室，並與大學合作研發。

電動汽車初創公司Rivian展示其SUV車型。（Reuters）

創始人的離場

去年股巿下跌，無疑給矽谷的科技公司再度重挫。《紐約時報》去年8月報道，矽谷獨角獸公司創始人正在「離場」，包括Pinterest聯合始創人西爾伯曼（Ben Silbermann）、Airbnb的聯合始創人傑比亞（Joe Gebbia）都已退出公司職務。

受巿場崩潰影響，本身虧損的初創受到嚴重打擊，風投家不再像以往闊綽，敦促這些年輕的創業家們削減成本、謹慎行事。「人們對夢想家的耐心越來越少。由創始人領導的公司如今看起來像是負債，而不是資產。」

當市場低迷、經濟趨於負面、監管不斷加強的時候，做首席執行官肯定沒那麼有趣了。 賓夕法尼亞大學沃頓商學院商學教授Kevin Werbach

矽谷作為20世紀以來的人類創新科技的搖籃，領導全球技術及科研發展，在經濟低迷之下已呈疲態，再加上矽谷銀行倒閉直接影響不少初創企業的資金流，切斷科研生態圈的命脈，對全球科創領域的衝擊也許難以忽視。