SVB矽谷銀行倒閉︱外界質疑監管不力　美聯儲展開內部調查

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉引發外界質疑當局監管不力，美國聯邦儲備局宣布展開內部調查，5月1日前公布結果。在美國政府採取緊急應對措施後，矽谷銀行客戶已能提取存款，但華爾街仍擔憂存在系統性風險。



美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在星期一（3月13日）發聲明說：「美聯儲必須就矽谷銀行（SVB）倒閉事件展開徹底、透明和迅速的調查。」

調查由負責監管業務的美聯儲副主席巴爾（Michael Barr）領導。巴爾指出，美聯儲有必要「對我們如何監督和監管這家公司展開詳盡調查」。

矽谷銀行上星期五（3月10日）遭存戶擠提後破產。兩天後，紐約標誌銀行（Signature Bank）遭州監管機構以「系統性風險」為由關閉，加深人們對美國銀行系統不穩定的擔憂。

美國監管機構隨即在星期天（12日）出台緊急措施，以保護存款安全和消除小型銀行的擠兌風險。與此同時，外界開始質疑，當局監管不力導致此次銀行業危機。

彭博社引述知情者報道，總統拜登（Joe Biden）政府正調查加利福尼亞州當局和三藩市聯邦儲備銀行的監管質量，以及評估美聯儲去年開始加息時，矽谷銀行和標誌銀行是否做過必要的規劃和壓力測試。

共和黨籍田納西州參議員哈格蒂（Bill Hagerty）說，監管機構在矽谷銀行迅速倒閉前是否存在疏漏，是應該探究的嚴肅問題。

他星期一告訴彭博電台：「矽谷銀行顯然管理不善。『三藩市聯儲行監管表現如何？監管機構是否在方向盤前睡着了？』我認為問過這些問題的人不夠多。」

美聯儲前理事塔魯洛（Daniel Tarullo）則指出，一個重要問題是，這宗事件中的監管缺口，是源自負責矽谷銀行的特定監管者失誤，或美聯儲的相關監管指導原則。

從星期一起，矽谷銀行存戶已能取回存款。一些客戶說，他們通過銀行網站成功把存款轉賬出去，但也有人申訴網站不斷發生故障，遲遲未能取得存款。

矽谷銀行和標誌銀行一些分行當天出現排隊人龍。一名初創公司老闆說，他在發放工資方面沒有遇到任何問題。一些受訪客戶說，政府承諾保護存戶資金，令他們安心。

區域銀行股星期一繼續下滑

一些投資者指出，這宗事件顯示把雞蛋全放在同一個籃子裡的危險。風險投資公司Cherry Ventures合夥人米爾曼（Christian Meermann）說：「這意味着未來所有公司，應該擁有不止一個銀行賬戶……這是我們今後對投資組合公司的一個明確要求。」

當局採取的行動雖然在一定程度上緩解了市場擔憂，但區域銀行股星期一繼續下滑，標普500銀行業指數收盤下跌7%，是自2020年6月11日以來的最大單日跌幅。

針對有投資者呼籲監管機構採取更多措施安撫市場，一些專家認為，當局可能會先觀察現有措施的效果，以及危機是否有蔓延跡象，再決定是否要進一步干預。

本文獲《聯合早報》授權轉載

