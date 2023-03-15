GPT-4｜想率先試玩？3個平台用法一文看懂

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI於3月14日推出最新人工智能模型GPT-4。民眾目前可透過3個平台使用它，但部份平台只向付費用戶開放這功能。



【GPT-4｜GPT-4 API｜GPT-4 OpenAI】《華爾街日報》15日稱，OpenAI指GPT-4比以前的版本更強大，它能分析圖像和處理大得多的文本塊。報道指，當處理包括作曲和寫劇本在內的任務時，升級版AI聊天機械人比以前的版本「更具創造性和協作性」。

以下為提供GPT-4服務的平台：

● ChatGPT Plus

ChatGPT Plus是ChatGPT的收費版本，月費是每月20美元（約156港元）。用戶選擇GPT-4後，每4小時可提問100次。

● Poe

Poe付費用戶每月可用GPT-4提問300次，收費是每月19.99美元（約155.9港元），或每年199.99美元（約1,560港元）。

Poe免費版用戶可用GPT-4提問1次。

● 新Bing

美國微軟（Microsoft）公司的新Bing已在使用GPT-4。民眾可透過預覽版新Bing試用GPT-4。試用方法是在Bing網站上加入等候清單，微軟其後會向用戶傳送電郵，通知用戶可開始使用新Bing。