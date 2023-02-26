擁抱ChatGPT？新加坡將指導師生用AI工具學習　政府用它草擬文件

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT在全球流行，但各地政府或機構應擁抱此工具抑或防止僱員與學生使用它，成為具爭議的話題。新加坡教育部長陳振聲2月就稱，星國會指導老師和學生用AI工具來教學及學習。新加坡政府並將用ChatGPT來草擬文件。



新加坡教育部會指導學校和高等院校的教師用包括ChatGPT在內的AI工具來加強學生的學習能力。陳振聲2月6日對國會說，教育工作者設有專業討論小組，以探討使用AI工具的方式。

先要學生掌握基本概念

他把使用ChatGPT學習比喻作「用計數機學習數學」，但只有當學生掌握基本概念和思維能力時，ChatGPT才能成為有效的學習工具。他指因此教育部會令學生掌握負責任地使用AI工具的技能。

公務員用ChatGPT協助工作

新加坡政府部門也會引入ChatGPT來協助工作。《海峽時報》（The Straits Times）14日稱，新加坡公務員將能使用ChatGPT來進行研究、草擬報告和演講稿。

報道指，新加坡創新部門Open Government Products的團隊已用一個月時間，研究將ChatGPT融入到美國微軟公司（Microsoft）文書處理程式Microsoft Word中。團隊計劃讓多達9萬名公務員使用ChatGPT服務，這服務會逐步在各部門推行。