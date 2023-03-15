俄羅斯搶先：將打撈墜海MQ-9無人機　美軍想趕場？要過這一關

美國軍方3月14日稱一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機當天遭俄羅斯蘇-27型戰機撞毀推進器，墜落黑海。它的落水地點位處涉及俄烏交戰的敏感地帶，美軍想要打撈它，看來得先問過土耳其。



俄羅斯安全委員會秘書派特魯舍夫（Nikolay Patrushev）15日稱，俄方將嘗試打撈它的殘骸。俄軍倘短期內採取行動，美軍有可能來遲一步。

無人機墜海後，美國不願就打撈它的問題詳細說明。一名美國海軍發言人在接獲美國海軍學會新聞網站（USNI News）查詢時，也沒就美軍有否打撈計劃提供更多資訊。網站14日在報道中指出，這是因為美國軍艦是不可駛進黑海的。

美軍無人機遭攔截：美國軍方稱旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機3月14日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器並於黑海上空墜落。圖為2015年8月1日，俄羅斯飛行表演隊一架蘇-27型戰機在莫斯科市郊示範飛行。（Reuters）

可能的解決辦法

美軍須先通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles）才能進入黑海。惟俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後不久，土耳其已將海峽關閉，不允許軍艦通過。這成為美軍的難題。

1936年簽訂的《蒙特勒公約》 （Montreux Convention）列明土耳其擁有連接地中海與黑海的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的控制權。它可在戰爭爆發或受到威脅時關閉海峽，不准軍艦開進。

美國坎貝爾大學（Campbell University）教授梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）14日對USNI News表示，他認為美國可能租用商用船艇，讓打撈人員乘搭並前往黑海，或是在黑海租用船隻，「只要它不是軍方船艦，應該不會有任何問題。」

黑海：圖為2022年2月24日截取的Google地圖畫面，顯示博斯普魯斯海峽（又名伊斯坦堡海峽）和達達尼爾海峽的位置。（Google地圖畫面）

美俄最新回應

美國白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）15日稱它還未被找回，有可能永遠無法找回。他說美國已盡最大努力避免它落入壞人之手。美國會密切關注無人機的情況。

柯比稱美方正在分析有關影像。美媒15日引述一名國防部發言人稱，五角大樓最終將兩機相撞影片解密及公開的機會增加。

柯比接受美媒採訪時稱，美國官員14日對俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）傳達「我們對俄羅斯飛行員魯莽、不專業的行為深感關切」訊息。美官告訴他，在國際空域在美國資產附近飛行時必須更加小心。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日稱，相關部門已就美無人機在黑海墜毀事件向總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）匯報。目前，俄美兩國間並沒有就此事進行最高層接觸。