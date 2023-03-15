折翼黑海美軍無人機MQ-9外號「死神」　曾刺殺伊朗「二號人物」

美國軍方3月14日稱下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機同日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器，在黑海上空墜落。這個機型用途廣泛，也沾有鮮血。

MQ-9死神無人機墮落的大約位置。（Google Map截圖）

為長時間空中任務而設

MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍所開發的大型無人機。它是全球第一種專為執行長時間高空偵察任務而設計的武裝無人機。

它全長約11米，主翼展長20米，它能搭載1,700公斤雷射導引炸彈或地獄火導彈，最大速度為480公里/小時，巡航速度為280至310時公里/小時。其滯空時間可逾27小時，滿載時則減至23小時，最大飛行半徑達1850公里，飛行高度可達1.5萬米。

MQ-9搭載不同裝備後功能廣泛，位於它下頜處的AN/AAS-52廣頻譜光電感測器，可在3.2公里外精準辨識一輛車的車牌號碼，同時還可用激光測距／標定儀來制導精確制導炸彈攻擊目標。它配備的AN/APY-8多模式合成孔徑雷達，則具備地面移動目標偵測與廣域海上監視等對地／對海偵搜功能，可同時偵測12個目標。

它在軍用以外也有其他用途。美國太空總署（NASA）有使用MQ-9用於科學研究，美國海關與邊境保護局（CBP）用於邊境巡邏，美國中情局（CIA）則用它來進行偵察與監控。

美軍無人機MQ-9曾用於刺殺革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。圖為2020年1月4日，伊朗德黑蘭民眾上街哀悼蘇萊曼尼之死，並抗議美國行刺。（Reuters）

MQ-9服役以來曾為美軍執行多次獵殺任務，包括2015年炸死恐怖組織ISIS恐怖份子聖戰約翰（Jihadi John）。

它在2020年曾被用於「都首」時任伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。他在伊朗的地位，是僅次於精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的第二號人物。

無論實情若何，這次美國無人機疑似被俄機攔截後墜落黑海的事件也顯示出今天似乎停滯不前的俄烏戰爭依然有可能升級為一場更大規模的衝突。