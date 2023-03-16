美軍MQ-9無人機墜落黑海　華府：俄軍行為或非故意

美國軍方一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機3月14日遭俄羅斯蘇-27型戰機撞毀推進器，墜落黑海事件，華府15日認為，事件或不是俄軍故意引起，並估計可能永遠無法打撈肇事無人機殘骸。



路透社報道，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）接受MSNBC頻道訪問時稱，俄軍戰機攔截MQ-9無人機一事可能不是故意；國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，事件是魯莽和不安全，華府已展開調查，但沒有透露細節。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日在訪問中談及事件，稱目前尚未發現墜毀的無人機，亦不肯定是否可以找到它，指無人機墜入黑海深水區域，因此華府正評估打撈的可能。

對於俄羅斯或可能搶先一步，柯比指無人機是美國的財產，華府已採取措施限制機上有用情報被發現的規模。兩名美國官員透露，該架無人機墜毀前，搭載的敏感軟件已經透過遙控方式刪除。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則稱，俄軍出兵烏克蘭之後，已經在黑海上空設立限飛區，批評美國無視有關限制。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）認為，只要俄羅斯繼續控制克里米亞（Crimea），就難以避免發生同類事件，而黑海則持續不安全，所以解決方法只是將俄羅斯趕出當地。