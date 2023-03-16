NASA公開新一代太空衣：告別笨重形象、科幻設計兼男女通用

美國太空總署（NASA）於昨日（15日）公佈了為登月太空人設計的最新宇航服設計，一改半世紀以前、太空人岩士唐（Neil Armstrong）年代龐大、笨重的外形，預計將給在未來幾年返回月球表面的太空人穿着。



最新公開的宇航服原型，由總部位於美國德州的Axiom Space公司設計，其外型為科幻風格的深灰色、並帶有橙色和藍色的裝飾配色。據指，新的宇航服是與科幻網絡電視劇《太空使命》（For All Mankind）的服裝設計師Ester Marquis合作打造。

Axiom Space表示，太空人最終穿着的版本將是白色的，因其能最有效的反射月球表面刺眼陽光，以及保護穿戴者免受極端高溫的影響。該公司還表示，新宇航服較舊版的更簡潔，能讓太空人更靈活、自由的活動，且男女適用。公司未來將致力於將太空衣升級，並使太空人更具機動性，頭盔上也會安裝高畫質攝像機來記錄任務過程。

太空總署於過去40年從未開發新太空衣，目前使用中的太空衣不單老舊，而且並不適合所有體型穿著。署長納爾遜（Bill Nelson）說，新的宇航服 「將為更多的人在月球上探索和進行科學研究提供前所未有的機會」。

美國太空總署和加拿大航天局正計劃展開新的登月任務阿提米絲2號（Artemis II），最早將於明年執行；而參與任務的4名太空人將在今年4月3日公佈。據路透社報導，計劃一旦成功，此次計劃將是人類首次抵達月球南極，也將是有史以來第一次有女性踏足月球。