NASA「獵戶座」繞月太空船成功返回地球

美國太空總署（NASA）的「獵戶號」（Orion）太空船，完成為期25日的繞月任務，12月11日成功重返地球，意味阿緹蜜斯（Artemis）探月計劃的首次任務完滿結束，為未來重啟載人繞月和登月任務邁進重要一步。



阿緹蜜斯一號（Artemis I）火箭上月16日搭載「獵戶號」發射升空，任務是無人繞月飛行，主要目的是測試「獵戶號」的隔熱罩。

在任務中，「獵戶號」曾在月球約127公里上空飛行，最遠離地球約43.5萬公里。返回地球前約30分鐘，太空船艙體分離，露出隔熱罩，抵受磨擦產生的近2,760度高溫。大氣層磨擦力將太空船的飛行速度由每小時3.94萬公里減至約523公里，兩組降落傘其後再將速度減至約32公里。

「獵戶號」最終在當地時間11日早上9時40分，成功降落在墨西哥下加州半島附近的太平洋海域。負責人員形容，「獵戶號」降落數據是「完美」。負責計劃的工程師未來數月將仔細研究這次行動的數據，為未來的探月計劃準備。

NASA預定於2024年以「阿緹蜜斯二號」執行載人繞月飛行計劃，數年後再以「阿緹蜜斯三號」執行載人登月計劃。人類對上一次進行載人登月任務已是1972年。