日本解除對韓出口管制加強措施　韓國撤回WTO投訴

韓國產業通商資源部3月16日稱，日本決定解除加強對韓實施的半導體原材料出口管制的措施。韓國同日決定，撤回就日方管制措施向世界貿易組織（WTO）提出的投訴。



日本自2019年7月起對韓國實施出口管制加強措施，收緊對韓出口半導體原材料的限制。共同社網站3月16日稱，韓國產業通商資源部指，韓方在3月14日至16日與日本經濟產業省進行磋商，其後日本決定解除。

韓聯社網站3月16日稱，日本的對韓出口管制加強措施是針對3種用於生產半導體和柔性屏幕的關鍵材料而實施的，這3種材料是氟聚酰亞胺（Fluorine polyimide）、光阻劑（Photoresist）、以及氟化氫（Hydrogen fluoride）。

報道指，日韓計劃繼續談判以討論將對方重新列入可信賴貿易夥伴「白名單」中，讓對方享受貿易優待措施。

有關爭端指的是安倍政府2019年7月決定調整向韓國出口「有轉為軍用風險的材料」的優惠政策。日本2019年7月4日針對韓國施行氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫出口管制，8月底不再把韓方列入獲得貿易便利國家的「白色清單」。

韓國當時認定日方不滿韓法院裁決日本企業須向第二次世界大戰期間遭日方強徵的韓國勞工進行賠償，採取經濟手段報復。

這3種產品是製造集成電路晶片和智能手機等電子產品過程中的重要原料。依據日方規定，日本企業需就每份合約分別申請對韓出口許可，政府審批時長可達90天。