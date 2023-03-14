尹錫悅3月16日訪日晤岸田文雄　「蛋包飯外交」登場

韓媒14日稱韓國總統尹錫悅應邀在3月16日至17日訪問日本，與日本首相岸田文雄會談。韓聯社14日稱兩人會在東京舉行首腦會談，討論雙邊關係正常化，包括韓國解決日企戰時強迫勞動索償的方案。



韓聯社稱，這會尹錫悅2022年5月就任以來首訪日本。他們會後將舉行聯合記者會。這將是時隔12年日韓首腦首次舉行聯合記招。

他們除了會談及進餐，還會再到銀座續攤；一般來說，外國貴賓與日本首相聚餐通常在首相官邸進行，但因尹錫悅十分喜歡蛋包飯，因此日方有意安排他到東京銀座的知名老店「煉瓦亭」解饞。

日本富士新聞網及《讀賣新聞》等日媒稱有日本政府相關人士說，尹錫悅16日中午抵達日本，日方在首腦會談結束後將招待他到「煉瓦亭」。

韓國廣播公司（KBS）稱尹錫悅上任前曾說過「東京有一間充滿回憶的餐廳」，岸田於是決定與他聯袂到「煉瓦亭」。

是次「蛋包飯外交」也被外界認為目的是以加深日韓首腦友誼。日媒稱這種續攤是少見的。屆時除了傳譯員等必要人員在場，實質上就是岸田與尹錫悅面對面單獨會談。

日本共同社稱，在5月份七國集團峰會後，岸田文雄考慮最快今夏回訪韓國。倘成事，這將是恢復日韓首腦穿梭外交的開端。