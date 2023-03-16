日韓首腦會談時隔12年舉行　十大議題「兩個重啟」引人注目

韓國3月6日公布政府解決二戰時期被強徵勞工對日本公司索賠問題的方案後，日韓外交互動加快，短短數週便舉行兩國首腦峰會。韓國總統尹錫悅15日下午抵達日本東京，與日本首相岸田文雄會面，之後兩人一同出席記者會。



外界預料兩人會就中國、美日韓合作、朝鮮核問題、韓國政府解決二戰時期勞工對日本企業索賠問題的第3方代賠方案後續安排、「穿梭外交」、國防合作、七國集團（G7）峰會、出口管制、貨幣互換安排進行討論。

國際社會亦在觀察，兩人談話會否觸及日本福島核廢水排海計劃的問題。

以下為外界估計部份議題：

● 「穿梭外交」

兩人有可能在會上重啟「穿梭外交」，意即兩國領袖互訪。倘正如日本共同社稱，岸田文雄有意在今夏前訪韓並真的成行，這將是相隔12年日韓首腦互訪。

日韓最後一次同類安排已是2011年10月時任日本首相野田佳彥訪韓。但時任韓國總統李明博2012年8月10日登上兩國有主權爭議的獨島（日本稱竹島），穿梭外交自此中斷。

尹錫悅：圖為2023年3月1日，韓國總統尹錫悅在首爾出席三一獨立運動紀念儀式並發表演說。（Getty）

● 國防

尹錫悅3月14日稱他期待啟動日韓之間的安全合作，包括《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。路透社3月15日引述《產經新聞》稱預料尹錫悅和岸田文雄會確認重啟自2018年起暫停的「日韓安全保障對話」。

報道引述一名日本防衛省官員指，日韓及美國代表準備在4月會面，討論建立訊息共享框架，它將令日本和韓國能即時共享有關朝鮮發射彈道導彈的訊息。日韓峰會也有可能討論這議題。

● G7峰會

岸田文雄可能會在3月16日的日韓峰會期間，邀請尹錫悅出席5月在廣島舉行的G7峰會。

半導體：圖為2011年3月23日，美國加州一塊電路板上的半導體。（Getty）

● 出口管制

日本自2019年7月起對韓國實施出口管制加強措施，收緊對韓出口半導體原材料的限制。

路透社3月15日稱，日韓領袖3月16日或會確認兩國打算解除有關出口管制加強措施。韓國總統府3月14日指，日韓正討論此事，預計將能適時解決這問題。

● 貨幣互換安排

日韓之間的貨幣互換安排在2015年2月到期，它曾是雙方金融合作的象徵。路透社3月15日稱，韓國已表明希望恢復日韓貨幣互換安排，雙方3月16日或會討論此事。