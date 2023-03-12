伊朗沙特阿拉伯復交　以色列內塔尼亞胡的挫敗？︱外媒怎麼看

伊朗及沙特阿拉伯在北京談判取得突破，3月10日宣布同意恢復外交關係及互相重開大使館，中國、伊朗與沙特就此發表聯合聲明。既有中東傳媒談到中國的斡旋之手展示世界秩序的變化，也有美媒指事件撼動中東，更是對以色列內塔尼亞胡政府的打擊。



半島電視台（Al Jazeera）網站11日刊文指，中國促成兩個海灣長期競爭對手達成協議，從中可看到世界秩序正在改變，報道引述阿拉伯海灣國家研究所（Arab Gulf State Institute）學者莫蓋爾尼茨基（Robert Mogielnicki）認為，由於美伊關係不佳，中國處於有利地位去促成協議，且屬相對低風險、高回報，沙伊外交聯繫可減少地區衝突機會，對中國、美國和地區持份者來說都是好事。

以色列總理內塔尼亞胡2023年3月10日訪問意大利（Reuters）

美聯社則談到事件是對以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府的打擊。

內塔尼亞胡一直把來自德黑蘭的威脅作為外交的優先重點，過去他外交政策的其中一個主要勝利，是2020年在美國斡旋下與4個阿拉伯國家達成正常化協議，是對孤立和反對伊朗行動的重要一部份，所以在沙伊達成協議後，在以色列出現失望與指責的情況。

在沙伊復交後，以色列官員稱仍會繼續尋求與沙特建交。

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以色列《國土報》（Haaretz）刊文指，在美國或斡旋沙特與以色列實現外交正常化的背景下，伊朗與沙特復交，對各方都具有不可否認的重要意義，也有可能為中東引入新的「方程式」，產生骨牌效應。

伊朗《德黑蘭時報》12日則指，美國、歐洲仍活在一個已不存在的世界，報道引述南亞拉巴馬大學（University of South Alabama）政治學榮休教授恩特薩爾（Nader Entessar）指，美歐仍認為自己處於冷戰時代的兩極世界，伊朗與沙特協議的推行會成為美歐長期區域政策道路上的障礙，認為美歐可能會找來「新工具」來實現他們的目標。

沙特和伊朗3月6日至10日在北京談判，中國、沙特、伊朗三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，強調三方將共同努力，維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。