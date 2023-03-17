東京市民路不拾遺　去年交還39.9億日圓現金

日本國民向以高質素見稱，日本警察廳表示，去年誠實的東京市民於路不拾遺交還的現金，以39.9億日圓創下歷年新高紀錄。在這些交還的現金中，有近30億日圓已送還失主，另4.8億日圓發放予拾獲者。



日本警方表示，去年東京市民交還的現金總額，比前一年增加6億日圓，也超過2019年創下的38.4億日圓紀錄。與此同時，市民拾獲的物品有343萬件，當中以駕駛執照和各種身份證明文件最多，達到73萬件；其次是39萬張交通卡。另外，還包括大約30萬件手套和其他衣物，以及數量相近的錢包。

根據日本的失物法，任何撿獲現金的民眾都必須交給警察，但有權向失主要求5%至20%的報酬。如果失主未於三個月內領回，則款項歸尋獲者所有。而如果拾獲者未在兩個月內沒有領取，這筆錢將成為地方政府財產。 對於去年民眾遺失金額增加，警方指與新冠疫情緩和，令民眾增加外出有關。

不過，也不是所有日本人都如此誠實。 北海道札幌市1月有垃圾工人拾獲1,000萬日圓，並已交予警方。但自警方上月呼籲失主領回時，至少有13人宣稱是所有人。 警方最遲須在4月底前尋獲真正失主，由於今次失款是由公務員尋獲，逾期無人領取便將成為市政府財產。