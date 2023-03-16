日本東京麥當勞「登登登櫈」被轟 靈感來自超級馬里奧這個機關？
撰文：聯合新聞網
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餐飲業者講求翻桌率，畢竟客人愈多帶來的收益愈多，一名日本網友發現東京一家麥當勞更換新型座椅，「T字圓筒」造型彷彿不想讓客人久待，原PO更直呼「麥當勞在東京的椅子太噁心了」。
一名日本網友在Twitter分享東京某間麥當勞的新座椅，只見跟普通的椅子不同，原本應該是寬大、扁平方便客人使用的椅面，全被面積小的圓筒狀椅面取代，原PO一看大嘆「麥當勞在東京的椅子太噁心了」。
擺明「趕客」捱轟 也有不少網民指出它與Super Mario（超級馬里奧，又譯作超級瑪利歐）這設計出奇相似（點擊放大瀏覽）：
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推文曝光後不到一週已吸引超過1600萬人次觀看，網友紛紛回應「這是鳥的棲木不是椅子」、「挑戰屁股極限的感覺」、「像平安時代的枕頭」、「我要怎麼坐……感覺坐下也碰不到食物」。
不過也有網友緩頰，他認為雖然許多人批評麥當勞的新椅子，但麥當勞並非是讓人長時間久坐的地方。
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照片被分享到PTT後也引起台灣網民討論，「乾脆拿掉改立食區」、「這跟禁堂食差不多意思啊」、「台灣有過這個，不到幾個月就換椅子」、「坐不好，才能提高翻桌率」。
「疫情前去名古屋就看過了，讓你靠著吃而已」、「坐桌上嗎？腳踩那個椅子」、「吃完就快點滾」。
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