坐日航商務艙飛東京　備註「素食飛機餐」　食物送來只有一條蕉

國外一名遊客日前搭機特別訂購純素餐點，而且還選擇了商務艙，不料餐點送上來，盤子裡卻只有一根香蕉，讓他超級生氣。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，男子克里斯（Kris Chari）日前要從印尼飛往東京時，特別備註要吃純素餐點。

雖然空服員確實有替他準備素食，但其中一餐竟然就只給他一根香蕉，還附上一雙筷子，讓他非常傻眼（點擊放大瀏覽）：

+ 5

當天克里斯搭乘日本航空的班機，這趟飛行長達7小時，所以會供兩餐。克里斯說，起飛前空姐有特地來跟他確認餐點，告訴他會為他準備香蕉，不過他以為是餐點會「包含」香蕉，因此不以為意。

最後收到餐點時只拿到香蕉跟一杯飲料，讓克里斯很生氣。雖然他說這是他近期吃過數一數二好吃的香蕉，但他認為香蕉應該當作點心而不是一份餐點。

【延伸閱讀】紀錄片揭飛機餐難食之謎：廚師專登唔調味？原來唔止氣壓噪音影響（點圖放大閱讀）：

+ 8

克里斯也在發文中打趣說道：「不過空服員想到要用筷子吃香蕉，真的很可愛」。

針對這起事件，航空公司在接受其他媒體採訪時只簡單表示，未能達到乘客的期待，公司深表歉意。

延伸閱讀：

睡美人本人？她每天睡22小時 最高還曾連睡4天不醒

老公送「鈔票花束」被嫌棄？老婆拆到像垃圾 1原因崩潰：不要再送了…

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】