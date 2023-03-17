英國跟隨歐美　宣布禁止政府裝置安裝TikTok

英國政府以安全為由，在3月16日宣布即時禁止政府部門及公務員在手機及其他裝置安裝影片分享平台TikTok。TikTok對有關決定表示失望，中方亦批評英方出於政治目的而非基於事實作出有關決定。



英國內閣辦公室部長杜永敦（Oliver Dowden）表示，有關禁令屬預防性質，禁止可能存放敏感資料的政府裝置，使用有安全風險的程式，做法恰當。個人手機則不受限制，英國民眾仍可繼續使用TikTok。

美國政府2月宣布禁止聯邦部門的僱員，在政府的流動裝置安裝使用TikTok應用程式，國會、白宮、軍方及超過半數的州政府，亦實施類似措施。歐盟及比利時等多個歐洲國家，亦以保安為理由，相繼禁止政府僱員在公務手機安裝TikTok程式。

TikTok對有關決定表示失望，認為英國政府是基於誤解和地緣政治而作出的決定，強調公司已經採取措施，保障用戶數據安全。

中國駐英國使館發言人批評，英方出於政治目的而非基於事實作出有關決定，干擾有關企業在英國的正常經營，損害國際社會對英國營商環境的信心，敦促英方尊重客觀事實，遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要泛化、濫用國家安全概念。