法國政府繞過國會強推退休改革法案　全國多處示威

法國政府利用特殊程序，未經表決通過了不受歡迎的養老金改革法案，在議會引發噓聲和「辭職」的呼喊，法國會罕見出現混亂場面。憤怒的民眾在巴黎和其他城市上街抗議，反對黨計劃提呈對政府不信任動議。



路透社報道，法國總理博爾內（Elisabeth Borne）於星期四（3月16日）下午在議會宣布動用憲法49.3條款，在不用議員投票的情況下，通過了將法定退休年齡推遲到64歲的退休改革法案。

博爾內抵達國民議會時，在議會外的民眾向她發出噓聲和嘲弄。議會開始時，左翼議員以唱國歌打斷博爾內的發言，許多議員舉起「反對64歲（退休）」字牌。

博爾內在恢復發言時，她的講話幾乎被噓聲和口號呼喊的聲量掩蓋。

博爾內向立法者解釋她動用憲法49.3條款的理由，「我們不能把我們未來的養老金當賭注，這項改革是必要的。」

極右翼領袖勒龐說，博爾內應該辭職，「在最後一刻動用憲法49.3條款是非常軟弱的表現。」「她必須下台。」

根據法媒報道，在法國政府訴諸憲法第49.3條後，不僅是巴黎的協和廣場，在法國的其他多個城市，都有憤怒的人群聚集抗議。法國各工團則呼籲3月23日舉行另一次罷工和示威。

巴黎警方試圖以發射催淚彈和衝向示威者來驅散人群，一些人向警察投擲鵝卵石。在包括馬賽在內的其他幾個城市，也出現了自發的反對改革抗議活動。

反對黨說，他們將要求對政府進行不信任投票，不信任投票可能在下星期一或未來幾天舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

