台積電創辦人挺美國拖慢中國半導體發展　承認傷人傷己「這兩點」

台積電創辦人張忠謀說，如果算入半導體設備、設計與智慧財產，美國在全球市場的佔比已達39%，如今卻通過晶片法案要將本土的製造比重從11％拉高到三四成，說是要滿足國防晶片需求，但他認為製造比重只須多增加幾個百分點已足以滿足需求。



台積電創辦人張忠謀星期四（3月16日）說，他支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。他評估晶片（也稱晶片）製造成本將激增遠超一半，減弱晶片廣泛運用在現代生活中的發展勢頭。

91歲的張忠謀與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller）對話時以英語感嘆說：「我想，對晶片產業而言，全球化已死；自由貿易還沒死透透，但也瀕危。」

張忠謀在這場由《天下》雜誌主辦的對話中指出，假設台海或中美之間無戰事，五年後的半導體供應鏈將繼續走向分岔（bifurcation）之路。

供應鏈分岔的概念，有別於斷鏈或脫鈎，分岔的市場有部分依然重疊，但因為美國和日本在科技戰中對大陸「卡脖子」管制出口，導致大陸與其他地區各自發展。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Getty）

這場兩小時的對話備受矚目，匯集企業領袖、駐台使節和代表。前一天剛登記參選2024年民進黨總統候選人的台灣副總統賴清德全程參與，並在致辭時承諾全力支持台積電在台灣本土發展和成長。

賴清德強調，為讓台積電持續茁壯，必須堅持民主、加強戰備；努力追求和平，符合台積電、台灣和全世界利益。

米勒則在會上指出，台灣是全球晶片產業中心，所產晶片運用在包括冰箱、汽車、電腦、手機、人工智能的生活各環節。不過，台積電是以晶圓代工模式為設計晶片的廠商生產，許多人還不知道自己其實正在使用台積電的晶片度過每一天。

台積電是目前亞洲市值最高的企業、蘋果公司主要供應商，因其對台灣經濟的重要性而被譽為「護國神山」。

米勒在美國麻省塔夫茨大學著名的國際關係研究重鎮、弗萊徹法律與外交學院教國際歷史。他去年10月4日出版《晶片戰爭》引起國際關注，三天後的10月7日，美國商務部對中國晶片業祭出全方位精準管制手段，看似巧合也前後呼應。

台積電創辦人張忠謀（右）2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，左）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Getty）

張忠謀：大陸晶片技術落後台灣至少五六年

在新管制中，美國禁止中國獲取美國的晶片設計技術、設備，不准中國用美制零件製造半導體設備，也不准美國公民或綠卡持有者參與中國晶片業發展。

張忠謀認為，美國的政策有一部分是為了拖慢中國在半導體科技的發展。「我對此沒有異議，事實上，我可能會說我支持它。」

中國大陸目前正尋求突破，全力發展半導體科技，不過張忠謀評估，大陸晶片製程技術落後台灣「至少五六年」。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

近年來，中國大陸增強對台灣的軍事與外交壓力，導致台灣被認為是全球最危險的地方。一旦台海開戰，台積電被破壞將嚴重衝擊世界經濟，美國也因此認定不能過度依賴台灣。

張忠謀說，如果算入半導體設備、設計與智慧財產，美國在全球市場的佔比已達39%，如今卻通過晶片法案要將本土的製造比重從11％拉高到三四成，說是要滿足國防晶片需求，但他認為製造比重只須多增加幾個百分點已足以滿足需求。

他評估，在美國製造的成本遠超台灣的一半，成本上升後，原本在生活中無孔不入的晶片，成長將停止或顯著趨緩，晶片產業從此「邁入不同的賽局」。

米勒會後接受國際媒體聯訪時則表示，未來晶片的價格走勢，固然會因為各國政府重塑供應鏈而上漲，但考慮到未來各國提升晶圓製造的效率、投入研發和補貼企業，若再加上良好的監管，長期下來或許也能推動價格下跌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

