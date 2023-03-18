有片｜時隔2年　特朗普高調宣布回歸YouTube及Facebook

美國前總統特朗普時隔兩年，終於重回社交媒體平台YouTube和Facebook。



路透社報道，谷歌母公司Alphabet Inc星期五（3月17日）宣布恢復特朗普的YouTube頻道後，特朗普很快在他的YouTube和Facebook「現身」和發文，並上載了他之前的一個競選演講影片。

特朗普在影片中說：「抱歉讓大家久等。一言難盡。」片中還以大寫英文字母打出「我回來了」的標題。

2021年1月6日特朗普的支持者暴力衝擊國會大廈後，YouTube和Facebook相繼宣布永久封閉特朗普的賬號。在特朗普的Facebook和YouTube頻道被封閉之前，他在兩個平台擁有大量追隨者，協助拉抬了他在政治上的聲勢。

YouTube星期五就恢復特朗普頻道的決定，發了一條推文說：「我們在仔細評估現實世界暴力的持續風險的同時，也得確保選民有機會在選舉之前，平等聽到主要國家候選人的言論。」

Facebook母公司Meta已在今年早些時候重開特朗普的Facebook和Instagram賬號。

美國會2021年1月6日發生暴亂之後，Twitter將特朗普的賬號被停用。（Getty）

美國太空探索技術公司（SpaceX）和電動車公司特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，於去年11月恢復了特朗普的Twitter賬號，但特朗普至今尚未在Twitter上發文。

特朗普2022年2月成立了自己的社媒應用Truth Social。

本文獲《聯合早報》授權轉載

