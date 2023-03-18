逾50美企組團下週訪越南歷來最大規模　英媒：受益於中美齟齬

英媒3月17日報道，由50多家企業代表組成的美國商務代表團下週將訪問越南，討論當地投資及商機，參與企業包括Netflix、SpaceX與波音公司（Boeing），歷來規模最大。代表團會與總理范明正等越南領袖會面。



路透社17日指，在中美貿易磨擦下，外界對越南作為製造業中心的關注度上升，令越南受益。

報道引述美國–東盟商務委員會（US-ASEAN Business Council）駐越南代表Vu Tu Thanh稱，越南2022年經濟增長超過8%，部份企業有意以越南為生產基地，為日益富裕的消費者提供服務。

他又指，SpaceX希望將衛星互聯網服務「星鏈」（Starlink）售予越南和其他東南亞國家。

Vu Tu Thanh表示，波音、洛克希德–馬丁（Lockheed Martin）及貝爾（Bell）將同越南國有國防採購公司舉行會議，又指他們希望將直升機售予越南，但國防交易需時，預料不會立即取得突破。

波音發聲明稱，是次訪越將與官員討論雙方日益增長的夥伴關係，以及如何加強當地的航空及國防能力。

據代表團名單，參訪公司囊括製藥、金融及科技等多個領域，包括輝瑞（Pfizer）、Visa、花旗銀行、Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及可口可樂（Coca-Cola）等。