華為更換受美國制裁影響零件　任正非：完成1.3萬個器件開發

華為創辦人任正非在談到美國時說，他自己年輕時很崇拜西方，現在也不反美，因為若想成為最先進的，就必須向一切先進的人學習，美國在科教（科學教育）上的軟實力是幾十年都達不到的。



澎湃新聞3月17日報道，任正非2月24日在華為設立的「難題揭榜」火花獎公司內外的獲獎者及出題專家座談會上作出上述表示。

任正非說，2022年華為的研發經費是238億美元（約1,856億港元），幾年後隨着公司的利潤增多，在前沿探索上還會繼續加大投入。

任正非介紹，2023年4月華為的MetaERP將會宣誓，完全用自己的作業系統、數據庫、編譯器和語言等，做出自己的管理系統MetaERP軟件。MetaERP已經歷公司全球各部門的應用實戰考驗，經過公司的總賬使用年度結算考驗，公司的賬是業界中很複雜的，已成功地證明MetaERP是有把握推廣的。許多設計工具也上華為雲公開給社會應用，逐步克服斷供的尷尬。

他說，華為用3年時間內完成1萬3,000多顆器件的替代開發、4,000多電路板的反覆換板開發，「直到現在我們電路板才穩定下來，因為我們有國產的零件供應了。」

任正非還說，自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技如此發達，而他那個時代，書是非常寶貴的，很難看到一本好書，想讀書但買不到書。

他說，創立華為後，他自己也是親西方的，當時他們提出「要用世界上最好的零件和工具造世界上最好的產品」的口號，而且實現了，但「後來突然受到制裁，別人不能給我們提供零件、工具……我們就傻了」。

任正非提到，當美國打華為一棒，狠狠制裁華為的時候，華為輪值董事長之一徐直軍在辦公會議上對他說，「美國沒有明白，他們這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了一個最反美的人」。

任正非還說，他自己現在也不反美，「我們想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。美國在科教（科學教育）上的軟實力，還是我們用幾十年時間達不到的。美國的政治家也是一輪一輪的，美國幾百年的創新土壤，不會因他們而退化。」

任正非指出，華為之所以能夠度過這3年難關，是因為公司過去用近20年時間，在基礎理論上作準備，投幾千億培養一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，他們一直在爬科學的「喜馬拉雅山」。當華為受打壓時，就請這些科學家到「山腳」來「放羊」、「種地」等，拿着「手術刀」參加「殺豬」的戰鬥。

對於當前大火的人工智能，任正非認為，未來在AI大模型上會風起雲湧，不只是美國微軟（Microsoft）一家。人工智能軟件平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接，「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產品就有市場需求。」

在回答有關華為天才少年離職創業的問題時，任正非說，「我們不能壟斷人才，員工想出去創業或到其他公司去，人盡其才，發揮他的價值，對國家都是有用的。」任正非說，對人才機制也有反思，比如有些人進入公司以後，沒有很好使用到他最擅長的地方，沒有發揮作用等於浪費他的青春。

本文獲《聯合早報》授權轉載

