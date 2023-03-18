特朗普預告自己「3月21日被捕」　籲支持者抗議

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月18日預告自己會在21日被拘捕，呼籲支持者抗議。美媒較早前報道，特朗普下週或會因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案被起訴。



特朗普在自家社交平台Truth Social發文稱，「遙遙領先的共和黨候選人兼美國前總統（意指特朗普自己），會在下周二被捕。抗議，把我們國家奪回來！」

特朗普未有特別提到他會因何事被捕，但美國全國廣播公司（NBC）17日引述5名匿名官員稱，特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德支付封口費一案，或會被起訴，執法部門正展開初步安全評估，商討在曼哈頓刑事法院制定保安計劃。

美媒17日引述消息稱，特勤局會負責護送特朗普進入法院，並決定是否替他鎖上手銬。

圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

特朗普前律師科恩（Michael Cohen）聲稱，2016年曾為特朗普向成人片女星克利福德支付13萬美元，要求她對自己2006年曾與特朗普發生婚外情一事封口，以免影響總統大選選情。特朗普一直否認指控。

美國法律專家認為，特朗普若把給予克利福德的款項作為法律費用列入紀錄，有可能觸犯偽造商業紀錄的罪行。