土耳其外長訪問埃及　近十年來首次

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）3月18日訪問開羅（Cairo），與埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）會晤，是兩國十年前斷交以來的首次。



路透社報道，埃及及土耳其外長會面後都表示，雙方同意盡快恢復關係至大使級層面，恰武什奧盧強調，兩國盡力避免在將來再次損害關係。

埃及在2013年發動政變，當時擔任陸軍將領的塞西（Abdel Fattah el-Sisi）推翻與土耳其關係密切的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的時任總統總統穆爾西（Mohamed Mursi），導致埃及與土耳其的關係陷入低谷。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）曾形容塞西是「暴君」。

另外埃及和土耳其亦在利比亞、東地中海的海洋分界等問題相左，但兩國關係自2021年起有回暖迹象，當時土耳其嘗試與埃及、阿聯酋、以色列和沙特阿拉伯「破冰」。而在卡塔爾世界盃期間，埃爾多安及塞西曾在多哈（Doha）短暫會面，而土耳其南部及敘利亞上月發生大地震後，舒凱里曾訪問土國，以示團結。

對於土耳其和埃及外長會面，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）認為，今次是為區內帶來穩定及繁榮的重要一步。