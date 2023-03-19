法國各地再有示威　抗議政府強行改革退休制度

法國政府繞過國會，強行推高法定退休年齡至64歲之後，全國各地3月18日再有示威，抗議有關政策，巴黎警方同日禁止民眾在國民議會外集會。



路透社及德國之聲（Deutschue Welle）報道，法國的煉油廠近四成員工在18日加入罷工，再加上清潔工人亦參與其中，首都巴黎街頭滿佈垃圾，令總統馬克龍（Emmanuel Macron）面對自2018年「黃背心」運動以來的最大危機。

馬克龍強行提升法定退休年齡，政府稱此舉是為了確保退休金制度不會破產，惟無法平息民眾的不滿，國民議會在野黨提出兩項不信任動議，預計在20日辯論，但獲通過的機會不大。

國民議會外在過去兩晚都爆發警民衝突，數百人被捕。警方以公共秩序可能受阻的嚴重風險為由，宣布禁止在協和廣場（Place de la Concorde）周邊、香榭麗舍大道（Champs-Elysees Avenue）集會。

除了巴黎，北部城市貢比涅（Compiègne）、西部的南特（Nantes）及南部的馬賽（Marseilles）都有示威，當地主要工會揚言，會繼續發起罷工，希望迫使政府取消有關改革方案。