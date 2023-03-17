法國6千人上街反退休改革法案217人被拘　協和廣場爆衝突

據法國商業調頻電視台BFMTV參考省府數據報道，巴黎市中心因反對退休制度改革舉行的示威活動造成被拘留的人數已增至217人。法媒估計多達6000人上街。



此前的名單中包括73名被拘留者，他們在協和廣場（Place de la Concorde）上的自發集會被驅散後被控縱火罪等。

衛星通訊社記者報道，人們白天在法國國民議會大樓前聚集。在法總理訴諸憲法第49.3條，未經國會議員批准通過該法律，數千人開始在協和廣場前聚集。臨近傍晚，抗議者與警察發生衝突，警方使用了催淚氣體。隨後，警察使用水炮驅散了示威人群。晚間，抗議者仍在設置路障並放火，有幾輛汽車被燒毀。

法國3月16日幾乎所有主要城市都舉行集會。法國工人民主聯合會（CFDT）宣布，3月23日舉行新的反對提高退休年齡法律的總示威。

週四通過的改革旨在提高退休年齡，並取消一些困難職業的「特殊」制度。政府將從2023年9月1日起，每年將退休年齡提高三個月。因此，至2030年將達到64歲，目前為62歲。

除了法國巴黎、馬賽（Marseille）、東部城巿第戎（Dijon）、南特（Nantes）、魯昂（Rouen）格勒諾布爾（Grenoble）、圖盧茲（Toulouse）及尼斯（Nice）都有示威。